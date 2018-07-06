В Петербурге и Ленобласти выявили около 800 поддельных банкнот и монет

Чаще всего подделывали купюры номиналом 5 тыс. рублей.

За девять месяцев 2024 года в Петербурге и Ленобласти выявили почти 800 поддельных банкнот и монет. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в пресс-службе ЦБ РФ.

Чаще всего подделывали купюры номиналом 5 тыс. рублей – их обнаружили 486 штук. Кроме того, были выявлены 264 банкноты номиналом в 1 тыс. рублей и 19 – номиналом в 2 тыс. рублей.

Также насчитали 12 поддельных банкнот номиналом в 500 рублей, 10 – номиналом в 100 рублей, две – номиналом в 50 рублей. Выявили и одну ненастояющую 200-рублевую банкноту, шесть пятирублевых монет и пять – 10-рублевых.

Наличные деньги по-прежнему востребованы. Опрос, организованный Банком России в 2023 году, показал, что треть россиян хранит сбережения в наличных рублях, четверть использует наличные деньги для оплаты. При этом лишь 13% респондентов сказали, что проверяют банкноты на подлинность. Константин Демидов, начальник управления наличного денежного обращения Северо-Западного ГУ Банка РФ

Ранее на Piter.TV: в Петербурге преступная группа обманула покупателей на 8,5 млн рублей через сайт объявлений.

Фото: Piter.TV