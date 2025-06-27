Файзуллин: Без соцобъектов новые жилые кварталы теряют привлекательность

Глава Минстроя подчеркнул, что наличие школ, детских садов и поликлиник стало критически важным фактором для успешной реализации жилищных проектов.

На Петербургском международном экономическом форуме-2025 обсудили ключевые вопросы развития социальной инфраструктуры в новых жилых районах. Одним из центральных событий стала сессия о взаимодействии бизнеса и власти в этом направлении с участием министра строительства Ирека Файзуллина. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Глава Минстроя подчеркнул, что наличие школ, детских садов и поликлиник стало критически важным фактором для успешной реализации жилищных проектов.

Сегодня, если нет школы или детского садика, поликлиники рядом, то продажи, да и вообще вход бизнеса в этот проект ставится под сомнение. Поэтому совместная работа в этом направлении власти – власти федеральной, региональной, муниципальной – это залог успеха того объема строительства и выполнения задач нашего национального проекта "Инфраструктура для жизни". Ирек Файзуллин, министр строительства

Особое внимание на сессии уделили системе рейтингования строительных компаний, разработанной Минстроем совместно с ключевыми ведомствами.

И сегодня все согласились, что те изменения, которые мы двигаем в части рейтингования подрядных организаций в стране, это скоринг-система, которую мы четыре года уже отрабатывали с Федеральной налоговой службой, с Арбитражным судом, с Министерством финансов, с Министерством экономики, он позволит внести необходимые изменения в законодательство. Ирек Файзуллин, министр строительства

По словам Файзуллина, эта система поможет выделить надежные компании, способные не только быстро реализовывать проекты, но и при необходимости вкладывать собственные средства для бесперебойного продолжения работ.

Участники сессии отметили, что такой комплексный подход к развитию территорий – с обязательным учетом социальной инфраструктуры и прозрачным отбором подрядчиков – позволит создавать комфортную среду для жизни в новых микрорайонах по всей стране.

Видео: портал "Строительный Петербург"