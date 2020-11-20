В Выборге неизвестный сломал женщине плечо и отобрал сумку с продуктами

Общая сумма ущерба 2 500 рублей, у пострадавшей диагностировали перелом верхнего конца плечевой кости.

В Выборге женщине сломали плечевую кость и отобрали сумку с продуктами и лекарствами. Об этом стало известно Piter.tv.

На 64-летнюю женщину на улице напал неизвестный преступник и отобрал сумку с применением силы. Полицией установлено, что возле дома 1 по Приморской улице неизвестный вывернул руку женщине и забрал сумку с продуктами и лекарствами. Общая сумма ущерба 2 500 рублей, у пострадавшей диагностировали перелом верхнего конца плечевой кости.

Приметы преступника: мужчина, около 173 см, плотного телосложения, коротко стриженный, одет в жилетку, белую кофту, темные джинсы. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Мужчина с такими же приметами в этот же день у дома 7 по Приморской улице ударил по лицу учительницу начальных классов и также пытался украсть у неё сумку. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее в Шушарах двое мужчин ограбили автомойку.

Фото: Piter.tv