В Шушарах двое мужчин ограбили автомойку

Спустя пять дней полицейские нашли подозреваемых в Пушкинском районе.

Правоохранители задержали злоумышленников, которые обокрали кассу автомойки в Шушарах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на Московском шоссе, 9. Двое хулиганов, которые приехали на автомобиле "ВАЗ-2115", устроили стрельбу на парковке, а затем ограбили автомойку.

Спустя пять дней полицейские нашли подозреваемых в Пушкинском районе. У них изъяли пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

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Фото: Piter.tv