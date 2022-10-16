В Шушарах двое мужчин ограбили автомойку

Правоохранители задержали злоумышленников, которые обокрали кассу автомойки в Шушарах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел на Московском шоссе, 9. Двое хулиганов, которые приехали на автомобиле "ВАЗ-2115", устроили стрельбу на парковке, а затем ограбили автомойку.
Спустя пять дней полицейские нашли подозреваемых в Пушкинском районе. У них изъяли пневматический пистолет.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
Ранее на Piter.tv: в "ТЭК СПб" рассказали, что при падении трубы на гаражи никто не пострадал.
Фото: Piter.tv
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