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В Шушарах двое мужчин ограбили автомойку

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Спустя пять дней полицейские нашли подозреваемых в Пушкинском районе.

Правоохранители задержали злоумышленников, которые обокрали кассу автомойки в Шушарах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел на  Московском шоссе, 9. Двое хулиганов, которые приехали на  автомобиле "ВАЗ-2115", устроили стрельбу на парковке, а затем ограбили автомойку.

Спустя пять дней полицейские нашли подозреваемых в Пушкинском районе. У них изъяли пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Ранее на Piter.tv: в "ТЭК СПб" рассказали, что при падении трубы на гаражи никто не пострадал.

Фото: Piter.tv

Теги: ограбление автомойки, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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