В Петербурге заметили девушку, передвигающуюся по тротуару на коньках

Авторы отмечают, что видят девушку не в первый раз: на момент снятия ролика она вышла в город на коньках пятый день подряд.

В центре Петербурга накануне горожане заметили девушку, которая передвигалась по обледеневшему тротуару на коньках. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Топ новости Петербурга".

Судя по видео, которым поделились петербуржцы, горожанка ехала на коньках довольно целеустремленно и лишь несколько раз оперлась на находившиеся рядом дома. Возможно, она это делала в тех случаях, когда на тротуаре не было сплошного льда.

Авторы отмечают, что видят девушку не в первый раз: на момент снятия ролика она вышла в город на коньках пятый день подряд. Конечная точка фигуристки неизвестна.

Ранее мы рассказывали о том, что жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий 29 января.

Видео: Telegram / Топ новости Петербурга