Петербургские медики смогут бесплатно или со скидкой посетить музеи, театры и концерты

Петербургские врачи, которые третий год трудятся в условиях пандемии, смогут бесплатно или по льготным билетам посетить музеи, театры и концертные залы. Об этом сообщила пресс-служба комитета по культуре.
Например, медики смогут бесплатно посетить концерты Хора и Симфонического оркестра Капеллы 23 и 26 февраля, концерт "Упоительный Россини" на сцене театра "Мюзик-Холл" 24 февраля.
Посетить спектакли в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина с 7 февраля можно со скидкой 50%. Также льготные билеты предлагает театр "Санктъ-Петербургъ Опера".
Также стало известно, что поход в петербургский театр на 23 февраля в среднем стоит 1,5 тысячи рублей.
Фото: Piter.tv
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