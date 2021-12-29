Петербургские медики смогут бесплатно или со скидкой посетить музеи, театры и концерты

Например, медики смогут бесплатно посетить концерты Хора и Симфонического оркестра Капеллы.

Петербургские врачи, которые третий год трудятся в условиях пандемии, смогут бесплатно или по льготным билетам посетить музеи, театры и концертные залы. Об этом сообщила пресс-служба комитета по культуре.

Например, медики смогут бесплатно посетить концерты Хора и Симфонического оркестра Капеллы 23 и 26 февраля, концерт "Упоительный Россини" на сцене театра "Мюзик-Холл" 24 февраля.

Посетить спектакли в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина с 7 февраля можно со скидкой 50%. Также льготные билеты предлагает театр "Санктъ-Петербургъ Опера".

Также стало известно, что поход в петербургский театр на 23 февраля в среднем стоит 1,5 тысячи рублей.

Фото: Piter.tv