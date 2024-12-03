В Ленобласти проснулись первые гадюки

Обычно первые особи появляются в регионе после зимовки в конце марта, массовый выход – во второй половине апреля.

В Ленинградской области замечены первые гадюки. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора.

Как рассказали в Росприроднадзоре, аномально теплая погода для первой декады марта, установившаяся в Петербурге и Ленинградской области, привела к раннему пробуждению гадюк. Первые змеи замечены 9 марта в деревне Село Волосовского района Ленинградской области. Две гадюки грелись в лучах весеннего солнца в поле, примыкающем к дороге.

Обычно первые особи появляются в регионе после зимовки в конце марта, массовый выход – во второй половине апреля. Но аномально теплое начало месяца внесло коррективы в поведение пресмыкающихся.

При встрече с пресмыкающимся инспекторы Росприроднадзора просят граждан не приближаться и сохранять дистанцию не менее 2 метров, не совершать резких движений, не пытаться сделать селфи. В случае, если змея все-таки напала, необходимо обратиться к врачу.

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Фото: Telegram/ RPN_SZFO