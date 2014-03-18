"Зенит" отмечает годовщину своего первого чемпионства

Решающая встреча прошла в спортивно-концертном комплексе Ленинграда, где команда одержала верх над соперником из Харькова — клубом "Металлист" — со счётом 4:1.

41 год назад, 21 ноября 1984 года, футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга впервые в своей истории одержал титул чемпиона Советского Союза. Решающая встреча прошла в спортивно-концертном комплексе Ленинграда, где команда одержала верх над соперником из Харькова — клубом "Металлист" — со счётом 4:1.

Голами в составе "Зенита" под руководством тренера Павла Садырина отметились Николай Ларионов, Юрий Желудков и Сергей Дмитриев, оформивший дубль.

Начиная с той памятной победы, "Зенит" неоднократно побеждал в чемпионате России (десять титулов), завоёвывал Кубок страны (пять раз), девять раз выигрывал Суперкубок России, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"