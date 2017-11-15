Переворот в ‪‪Зимбабве, последние новости: президент под домашним арестом, в страну вернулся отстраненный вице-президент

Во вторник, 14 ноября, в пригородах столицы Зимбабве Хараре заметили военную технику. Танки двигались с главной военной базы. В связи с этим начали говорить о государственном перевороте. Вскоре военные окружили правительственные здания. Солдаты задержали несколько крупных чиновников. Также была информация о выстрелах в резиденции главы страны.
Армия также захватила здание государственного телеканала ZBC. Его эфир прервали, а позже выступил генерал Мойо. Он сказал, что происходящее в стране – не государственный переворот. Военные лишь устраняют преступников в окружении президента.
Ухудшение ситуации в Зимбабве началось 8 ноября. Тогда президент Роберт Мугабе уволил вице-президента Эммерсона Мнангагву. Политик имел поддержку со стороны военных, так как сам является ветераном войны за независимость. Мнангагва считался приемником президента, но тот заподозрил его в неверности. Местные СМИ также сообщают, что после этого началась чистка в правящей партии. Считалось, что место приемника освободили для жены президента Грейс. Командующий армией Константино Чивенга пообещал военное вмешательство, если не прекратится действия властей.
ПРЕЗИДЕНТА ЗАДЕРЖАЛИ, ЕГО ЖЕНА ПОКИНУЛА СТРАНУ
В СМИ сообщают, что президент страны Роберт Мугабе находится под домашним арестом. По их данным, это сообщил сам глава государства. 93-летний Мугабе фактически руководит страной с 1980 года. В 1987 стал официальным президентом.
Данные о его жен разнятся. Сообщали, что она находится под арестом вместе с ним. Однако по информации SkyNews, Грейс Мугабе покинула страну. Источник СМИ говорит, что она направилась в Намибию.
БЫВШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ МНАНГАГВА ВЕРНУЛСЯ В ЗИМБАБВЕ
Неназванный источник African News Agency сообщил, что уволенный главой государства вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в страну. Подтверждений этому нет. Однако в Twitter выложили видео с кортежем. Автор утверждает, что машины сопровождают именно бывшего чиновника.
Видео: Twitter / Hirald Rugyendo, Man's Not Barry Roux, Tendai Chetse