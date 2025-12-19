Пункт пропуска "Ивангород" обслужил более 22 тыс. человек за новогодние праздники

В течение всего праздничного периода на пункте пропуска не произошло ни одной чрезвычайной ситуации или конфликта.

Таможенный пункт "Ивангород" на границе России и Эстонии обработал более 22 300 поездок граждан за период с конца декабря 2025 года по начало января 2026 года, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Цифры показывают, что из общей численности путешественников около 7300 человек въехали на территорию России из Эстонии, а примерно 14 900 воспользовались услугами пункта пропуска для выезда из страны. Пик нагрузки пришелся на первые дни января, когда ежедневно границу пересекали более 2500 человек.

Начальник таможенного поста Евгений Скорюков указал, что начиная с 8 января на противоположной стороне границы, в Нарве, начали формироваться очереди длиной от ста до двух сотен человек, желающих попасть в Россию. Продолжительность ожидания колебалась от четырех до десяти часов. Сразу после возникновения очередей компетентные структуры предпринимали шаги, позволяющие сократить продолжительность пребывания в ожидании прохождения паспортного и таможенного контроля, пояснил Скорюков.

В течение всего праздничного периода на пункте пропуска не произошло ни одной чрезвычайной ситуации или конфликта. Таможенные службы обеспечивали плавное и своевременное оформление всех выезжавших и прибывающих лиц.

Фото: пресс-служба СЗТУ