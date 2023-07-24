Ко Дню Победы начинают перекрытия улиц в Петербурге

Помимо центра, улицы будут перекрывать в Петергофе, Кронштадте и Красном Селе.

С 8 мая в Санкт-Петербурге начинают действовать временные ограничения движения транспорта в связи с празднованием Дня Победы. Первые перекрытия пройдут с 12:00 до 13:30 8 мая на Дворцовом проезде, Адмиралтейском проспекте (от Гороховой улицы до Невского проспекта), Адмиралтейской набережной и Невском проспекте (от Садовой до Дворцового).

До 23:59 10 мая будут закрыты Итальянская улица (от Манежной площади до Садовой) и Кленовая улица (от Инженерной до Манежной площади), а до 23:59 12 мая — Манежная площадь и прилегающие участки Кленовой и Итальянской улиц.

Основные ограничения вводятся 9 мая. С 7:00 до 18:00 будет полностью перекрыт центр города, включая Дворцовую площадь, Невский проспект, все основные набережные и прилегающие улицы. С 10:00 до 16:00 закроют нечетную сторону Большой Конюшенной улицы для акции "Без срока давности", а с 20:00 до 23:00 — ключевые магистрали в районе Дворцовой набережной для вечерних мероприятий.

Власти призывают горожан заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться общественным транспортом, который будет работать по особому графику. На время праздников в городе усилят меры безопасности и увеличат количество патрулей.

Фото: ВКонтакте / Комитет по транспорту