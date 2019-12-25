В Выборгском районе Петербурга завершена перекладка 1,4 тыс. метров теплосетей

Работы закончены на год раньше запланированного срока.

В Выборгском районе Петербурга 6 тыс. жителей обеспечены эффективным теплоснабжением по новым сетям. Специалисты АО "ТЭК СПб" завершили перекладку свыше 1,4 тыс. метров сетей в квартале Шувалово-Озерки. Работы закончены на год раньше запланированного срока, рассказали в городском комитете по энергетике.

На сетях в период с 2020 по 2024 годы устранили более 20 технологических нарушений. Они заменены современными стальными трубопроводами. Также теплопроводы оснащены системой оперативно-дистанционного контроля.

Теперь надежным теплом обеспечены 20 зданий, в том числе 13 жилых домов, четыре детских сада и две школы.

Ранее на Piter.TV: на Удельном проспекте досрочно завершилась реконструкция тепломагистрали.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"