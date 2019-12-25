Главой Петербургского отделения СТД переизбран Сергей Паршин

Сергей Паршин, народный артист России и ведущий актёр Александринского театра, вновь возглавил Союз театральных деятелей (СТД) Петербурга. На отчётно-выборной конференции его кандидатура была поддержана единогласно, что позволило ему занять этот пост в четвёртый раз подряд.

После оглашения результатов голосования, которые озвучил директор театра "На Литейном" Сергей Морозов, сам Паршин выразил благодарность коллегам за оказанное доверие. Он заверил собравшихся, что приложит все усилия для оправдания возложенных на него надежд, отметив, что впереди у театрального сообщества города ещё более масштабная работа.

В настоящее время петербургская организация СТД объединяет под своей эгидой 1983 творческих работника.

