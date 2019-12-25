В Петербурге осудят рецидивиста, обвиняемого в квартирном мошенничестве

Мужчина незаконно зарегистрировал на себя квартиру умершей горожанки.

Следователи Петербурга завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении 37-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Известно, что ранее судимый мужчина вступил в преступный сговор вместе с еще несколькими неустановленными людьми. Соучастники решили завладеть квартирой на Московском проспекте, находящейся в собственности умершей петербурженки. Ради жилища в 7 млн рублей подельники изготовили поддельную доверенность и договор купли-продажи на имя человека, неосведомленного об их преступной затее. Таким образом, в прошлом декабре обвиняемый зарегистрировал на себя право частной собственности на квартиру, что нанесло государству ущерб в упомянутые 7 млн рублей.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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