Пожилой петербуржец вложил в "бизнес" 2,2 млн рублей

Мужчина зарегистрировался на псевдоброкерном сайте.

В понедельник, 8 февраля, в полицию обратился 81-летний петербуржец. Как стало известно Piter.TV, пенсионер стал жертвой мошенника.

Со слов пожилого мужчины, в декабре-январе он зашел на псевдоброкерный сайт и зарегистрировался на нем. После этого пенсионеру позвонил неизвестный и уговорил его вложить деньги в бизнес, чтобы якобы получать прибыль с минимальным участием. Доверчивый пенсионер перечислил на указанные неизвестным счета 2,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудили троих разбойников, ограбивших в машине молодого москвича.

Фото: Piter.TV