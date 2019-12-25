В Петербурге осудили троих разбойников, ограбивших в машине молодого москвича

Мужчины подвозили молодого человека.

В Петербурге осудили троих мужчин, признанных виновным в разбое, совершенного с угрозой применения насилия, опасного для жизни. Кроме того, как пояснили в пресс-службе городской прокуратуры, разбой был совершен группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что Петр Немяшев, Самир Маммадов и Орхан Алиев в январе 2020 года подвозили ночью 26-летнего москвича. В машине мужчины стали угрожать попутчику ножом, требуя отдать им деньги и другие ценные вещи. Потерпевший под угрозой применения насилия, газового баллончика и пистолета передал грабителя смартфон и перевел со своего банковского счета деньги, после чего злоумышленники высадили свою жертву на 9-й Красноармейской улице и скрылись. Потерпевшему оказался причинен ущерб в 69 тысяч рублей.

Суд назначил Алиеву и Маммадову 3 и 2 года в колонии общего режима соответственно, а Немяшеву – 3 года 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: Piter.TV