В новом учебном году петербургским школьникам предложат около 24 тыс. бесплатных кружков

С начала осени заработают 15 технопарков "Кванториум" и 45 центров цифрового образования ("IT-кубы" и "Инфинити").

Накануне нового учебного года в Петербурге прошел Городской педагогический совет. На встрече объявили, что система бесплатного допобразования города охватывает почти все детское население: 24 тысячи программ в 184 учреждениях открыты для 1,6 миллиона ребят. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Помимо традиционных кружков, которые работают в 630 отделениях (с перспективой расширения на 50 единиц к 2027 году), город активно развивает высокотехнологичные площадки. С начала осени заработают 15 технопарков "Кванториум" и 45 центров цифрового образования ("IT-кубы" и "Инфинити"). Также к занятиям вернутся сотни спортивных клубов при школах и вузах.

Александр Беглов отметил, что такая доступность соответствует национальному проекту "Молодёжь и дети". Его поддержал депутат Антон Рудаков, рассказав, как кружки помогли его детям найти призвание в музыке, футболе и волейболе.

Ранее мы сообщили о том, что известные петербуржцы вспомнили любимые школьные предметы перед началом учебного года.

Фото: Piter.TV