К ответственности привлечен водитель пикапа, в котором прокатили пассажира по ЗСД

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти получили видеозапись, на которой запечатлено, как водитель пикапа прокатил в его кузове пассажира по Западному скоростному диаметру. Личность управлявшего Mitsubishi была установлена.

Нарушителем оказался 37-летний мужчина, в отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей). Вину водитель признал.

Подобные случаи, выявленные благодаря бдительности граждан, позволяют оперативно реагировать на нарушения и проводить разъяснительную работу, тем самым предотвращая возможные трагедии на дорогах. Пресс-служба ГАИ

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти