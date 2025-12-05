  1. Главная
Сегодня, 15:34
К ответственности привлечен водитель пикапа, в котором прокатили пассажира по ЗСД

Нарушителем оказался 37-летний мужчина.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти получили видеозапись, на которой запечатлено, как водитель пикапа прокатил в его кузове пассажира по Западному скоростному диаметру. Личность управлявшего Mitsubishi была установлена. 

Нарушителем оказался 37-летний мужчина, в отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей). Вину водитель признал. 

Подобные случаи, выявленные благодаря бдительности граждан, позволяют оперативно реагировать на нарушения и проводить разъяснительную работу, тем самым предотвращая возможные трагедии на дорогах. 

Пресс-служба ГАИ 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали очередного дрифтера. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

