В Петербурге уничтожили партию цветов из Колумбии и Нидерландов, зараженную тропическими вредителями

Лабораторные исследования выявили в цветах опасных вредителей – табачную белокрылку и западный цветочный трипс.

Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора пресекли попытку ввоза в Россию зараженной цветочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На днях на складе временного хранения в Петербурге специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль партии срезанных цветов общим объемом 270 штук: 150 гвоздик и 120 эустом. Груз был выращен в Колумбии и Нидерландах, следовал транзитом через Латвию к местному получателю.

Лабораторные исследования выявили в цветах опасных вредителей – табачную белокрылку и западный цветочный трипс. В соответствии с российским законодательством выпуск данной продукции на территорию РФ был полностью запрещен.

Ранее мы сообщили о том, что в порту Петербурга заблокировали ввоз индийского риса без документов.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора