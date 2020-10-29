На Малом проспекте В.О. появилась мемориальная доска режиссеру Алексею Балабанову

В этом доме режиссер жил 20 лет.

На Васильевском острове установили мемориальную доску на доме, где жил кинорежиссер Алексей Балабанов. Об этом сообщила управляющая компания "Мир" в своей группе в "ВКонтакте".

Табличку повесили на доме №5 на Малом проспекте В.О. По своему виду она отличается от других мемориальных досок, поэтому была ли она согласована — остается под вопросом.

В этом доме с 1993 по 2013 год жил и работал Балабанов Алексей Октябринович. говорится на доске.

Режиссер известен по таким фильмам как "Брат", "Брат-2", "Про уродов и людей", "Мне не больно". Они ушел из жизни 18 мая 2013 года. Похоронен на Смоленском кладбище.

Фото: VK / Управляющая компания "Мир". Официальная группа