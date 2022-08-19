Пострадавшим на концерте Дельфина могут компенсировать происшествие

Женщины получили ожоги из-за того, что кто-то зажег файеры.

Организаторы концерта Дельфина на Roof Place готовы предоставить пострадавшим от файеров женщинам бесплатные билеты на другой концерт. Об этом пишет "АиФ-Петербург"

За возмещение стоимости билетов площадка не отвечает, это решают представители артиста, однако, скорее всего, вопрос будет решен в положительную сторону.

Напомним, на концерте 18 августа неизвестные зажгли файеры. Искры попали в глаза двум женщинам. Им потребовалась помощь медиков. После оказания медпомощи пострадавших отпустили.

Теперь нарушителей разыскивает полиция. Проносить файеры на концерт и тем более использовать их было запрещено.

Видео: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @an_nion