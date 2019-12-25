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Две девушки пострадали от файеров на концерте на Васильевском острове
Сегодня, 9:14
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Две девушки пострадали от файеров на концерте на Васильевском острове

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Хулиганов сразу же выгнала охрана.

Две женщины получили ожоги из-за того, что кто-то зажег файеры на концерте Дельфина в Петербурге. Об этом узнал Piter.tv.

На пострадавших попали искры. Охрана сразу же вывела нарушителей из зала, после чего те скрылись. Девушек забрала частная "скорая помощь". Было установлено. что 37-летняя женщина получила травматическую эрозию роговицы, а 40-летняя —  легкий химический ожог коньюктивы. Обоих отпустили из медучреждения в удовлетворительном состоянии. 

Полиция будет разыскивать хулиганов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации российской армии. 

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Фото: Pexels 

Теги: концерт, ожог, файер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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