В Петербурге отпустили участников спектакля о репрессиях спустя 5 часов

С людьми провели профилактическую беседу.

В субботу, 5 июня, в Петербурге после жалобы задержали участников спектакля о советских репрессиях. Спустя 5 часов членов труппы "Форум театра" отпустили. С ними провели профилактическую беседу сотрудники Центра "Э". Протоколы не составляли. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на мужа одной из задержанных.

Спектакль планировали начать 5 июня в 19:00. Но в 17:30 актеров задержали и направили в отдел полиции № 2. Седьмого участника отвезли в другое место, но не адрес неизвестен.

Выяснилось, что труппу задержали из-за жалобы активиста-борца с пропагандой ЛГБТ Тимура Булатова.

Ранее на Piter.tv сообщили, что именно Булатов пожаловался на проведение "Артдокфеста" в Северной столице.

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