Петербуржцы могут отправить и получить посылки в любом офисе Сбера

Чтобы отправить посылку, можно вызвать курьера или отнести её в ближайший пункт приёма в банк, удобным способом оформив заказ – в офисе, Сбербанк Онлайн или на сайте банка за несколько минут.

Интернет-заказы и посылки теперь можно отправить и получить в любом офисе Сбера в Санкт-Петербурге. Для того чтобы воспользоваться услугой, на этапе выбора способа доставки товара при заказе в интернет-магазине необходимо выбрать доставку в "Пункт выдачи" и удобный офис Сбербанка или постамат, расположенный в офисе банка.

Как только посылку доставят в отделение Сбера или постамат, клиенту придёт СМС на телефон, который был указан при оформлении. Заказ выдаст сотрудник Сбера: нужно будет назвать ему код из сообщения. Если посылка доставлена в постамат, достаточно ввести код в специальном блоке на постамате.

Чтобы отправить посылку, можно вызвать курьера или отнести её в ближайший пункт приёма в банк, удобным способом оформив заказ – в офисе, Сбербанк Онлайн или на сайте банка за несколько минут.

С начала 2022 года петербуржцы уже 150 тысяч раз отправили и получили свои посылки через офисы Сбера. Мы видим, что популярность услуги растёт, поэтому расширили географию сервиса: теперь он доступен во всех отделениях Сбера, в городе их более 200. Это удобно, офисы всегда рядом. Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Сервис подойдет не только для тех, кто отправляет посылки родным и близким людям, но и для тех, кто, например, продаёт вещи на сайтах объявлений или владеет интернет-магазином и посылает товары покупателям.

Услуги доставки посылок оказывает Сберлогистика — компания экосистемы Сбербанка.

Отследить статус посылки можно в приложении Сбербанк Онлайн или на сайте.

Фото: Piter.tv