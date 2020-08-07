Эксперты прокомментировали отношение россиян к разводам

Некоторые точки зрения у россиян не меняются спустя десятилетия.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали результаты опроса ВЦИОМ об отношении россиян к разводам.

Более половины (57%) опрошенных считают, что решение о разводе зависит от конкретного случая. В 1990-м году такой ответ дали 36%. 27% считают, что нужно разводиться после фактического распада семьи (ранее — 39%). 9% выразили мнение, что брак нужно сохранить любой ценой. 31 год назад было 13%.

По результатам опроса видно, что россияне стали легче относиться к разводу. Основной причиной разводов треть назвали безденежье. Несмотря на то, что Россия движется по капиталистическому пути, этот тезис можно назвать древним и социалистическим.

Фото: Pexels