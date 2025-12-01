Петербурженки выразили свое отношение к корпоративному дресс-коду

Почти половина опрошенных женщин утверждает, что одеться эффектно для офиса крайне важно, остальные предпочитают придерживаться простого элегантного стиля.

Эксперты сети умных офисных пространств SOK вместе с аналитическим центром ювелирного бренда SOKOLOV провели исследование отношения работающих женщин к соблюдению корпоративного стиля одежды. Выяснилось, что почти 40% респонденток выбирают офисные образы, стремясь почувствовать себя увереннее, а ещё шесть процентов делают это, чтобы произвести впечатление на начальство. При этом 39% участниц опроса убеждены, что аккуратный внешний вид способствует профессиональному росту, пишет "Петербургский дневник".

Почти половина опрошенных женщин утверждает, что одеться эффектно для офиса крайне важно, остальные предпочитают придерживаться простого элегантного стиля. Что касается макияжа, то 44% используют лёгкую декоративную косметику, 30% наносят полноценный мейкап, а 18% обходятся средствами ухода. Многие девушки украшают деловой облик аксессуарами, а каждая пятая предпочитает носить брендовые вещи.

На покупку обновок ежемесячно уходит от пяти до десяти тысяч рублей у половины опрошенных, у 16% расходы составляют от десяти до 15 тысяч, а у восьми процентов траты достигают 20 тысяч рублей и выше. Аналогично, расходы на косметику и процедуры варьируются: половину дам обслуживает бюджет от пяти до десяти тысяч рублей, а семь процентов тратят ежемесячно от десяти до 15 тысяч рублей. Наконец, 60% участниц намерены присутствовать на корпоративных мероприятиях в этом году, причём 32,5% уже задумываются о выборе подходящего наряда.

Фото: Pxhere