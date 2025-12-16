Более 10 рейсов из Петербурга в Москву отменили из-за закрытия столичных аэропортов

В настоящий момент аэропорты Внуково и Домодедово работают по особому регламенту, принимая и отправляя рейсы по согласованию с органами.

В понедельник, 22 июня, авиасообщение между Петербургом и Москвой снова было нарушено. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково, отменены все утренние, дневные и вечерние рейсы в столицу.

В частности, не состоятся вылеты, запланированные на 6:00, 7:00, 8:30, 9:45, 10:30, 11:30, 13:30, 16:30, 20:00, 21:00, 21:30, 22:30, 23:00 и 23:55 Рейсы должны были прибыть в аэропорты Внуково и Шереметьево. При этом некоторые дневные маршруты пока сохраняют статус запланированных к отправке вовремя.

Ситуация в московских аэропортах остается нестабильной. По информации Росавиации, воздушное пространство над столицей было открыто около 5:30 утра, но уже в 8:35 снова введены ограничения. В настоящий момент аэропорты Внуково и Домодедово работают по особому регламенту, принимая и отправляя рейсы по согласованию с органами. Аэропорт Шереметьево полностью закрыт как на вылет, так и на прилет.

Фото: Piter.TV