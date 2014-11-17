В центре Петербурга отменили новогодний фейерверк

Несмотря на отказ от массового зрелищного шоу, жителям города разрешено самостоятельно устраивать салюты, соблюдая установленные правила.

Петербург в наступающем Новом году останется без официальной праздничной программы с фейерверком. Соответствующее заявление сделал руководитель подразделения городской администрации, занимающегося обеспечением безопасности массовых мероприятий, Александр Равин. Решение о запрете проведения публичного фейерверка принято исходя из соображений безопасности, пояснил чиновник на встрече с представителями ТАСС.

Несмотря на отказ от массового зрелищного шоу, жителям города разрешено самостоятельно устраивать салюты, соблюдая установленные правила. Для этого Главное управление МЧС подготовило список специально отведённых площадок, куда включены 37 адресов, таких как пространство рядом с домом №108, корпус 1, на проспекте Луначарского, зона парка строителей между зданиями №14 и №20 на Искровском проспекте, аллея славы пожарных на Прибрежной улице, 9, а также участок на Канонерском острове вблизи дома №7, литера А.

Депутаты ЗакСа высказывают предложение разрешить проведение народных фейерверков раньше установленного законом срока — с 22:00 вечера. Сегодня действующими нормами предусмотрено, что развлекательная стрельба разрешается только с полуночи 31 декабря и продолжается до часа ночи 4 января. Депутат Денис Четырбок обращает внимание, что горожане часто нарушают запрет, отмечая праздник задолго до наступления полуночи, поэтому предлагается внести изменения в законодательство, позволяющие людям начинать веселиться заблаговременно.

