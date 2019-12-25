19 и 21 октября отменяются электрички до станции Будогощь

Комитетом по транспорту ЛО назначены автобусы на маршруте.

В связи с ремонтом железнодорожной инфраструктуры 19 и 21 октября будут отменены пригородные поезда № 6371/6372, 6373/6374, 6379/6380, 6127, 6133, 6135 на участке Мга-Будогощь-Мга. Перерыв в движении пригородных поездов до/от станции Будогощь составит более 18 часов. Об этом сообщила пресс-служба АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

В данный период транспортное сообщение "Санкт-Петербург – Кириши – Будогощь" будет заменено автобусным маршрутом №856 "Санкт-Петербург, станция метро "Волковская" – Кириши".

Отправление из Петербурга в 12:00, 14:00 с дальнейшей пересадкой на автобусы муниципального маршрута №255 "Кириши – Будогощь", отправлением 15:55 и 18:00.

Фото: Piter.tv