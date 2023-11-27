Ёлку на Дворцовую площадь привезут из Выборгского района

Традиционно, праздничная ель будет не меньше 25 метров в длину.

В этом году ёлку для Дворцовой площади срубят в Выборгском районе Ленобласти. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали в Городском центре рекламы и праздничного оформления.

Традиционно, праздничная ель будет не меньше 25 метров в длину, стройная и пушистая, рассказали в Городском центре рекламы и праздничного оформления. Дата вырубки ещё согласовывается и станет известна позднее.

В прошлом году главная новогодняя ёлка прибыла в Петербург в ночь на 7 декабря.

Кандидат биологических наук, автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков рассказал Piter.TV, искусственную или живую елку лучше выбрать к празднику.

Фото: Piter.tv