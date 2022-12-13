К "Лахта Центру" теперь можно подъехать по Приморскому шоссе

Новая развязка позволит подключить деловой квартал "Лахта Центр" к улично–дорожной сети Приморского района.

В Петербурге 26 мая открыли движение по двум эстакадным съездам к кольцевой развязке у "Лахта Центра". Путепровод "Северный", протяжённостью 980 метров, связывает комплекс с Приморским шоссе, а "южный" – длиной 440 метров – с Приморским проспектом и улицей Савушкина. Новая развязка позволит подключить деловой квартал "Лахта Центр" к улично–дорожной сети Приморского района.

Очень важно, что сегодня горожане любят новую набережную возле делового центра, приезжают сюда гулять и гости нашего города, отсюда открывается наверно лучший вид на наш стадион, на мосты, "Лахта Центр" – очень красивое место, и петербуржцы его очень любят. Александр Беглов, губернатор Санкт‑Петербурга

На церемонии открытия присутствовал Председатель Правления ПАО "Газпром". Алексей Миллер отметил, что территория делового квартала уже стала центром притяжения горожан и гостей города, а сам многофункциональный комплекс – это не просто бизнес, но и культурный, развлекательный и образовательный центр.

Сегодня мы открываем новую транспортную артерию – прямой маршрут к "Лахта Центру". Мы всегда стремились и стремимся к тому, чтобы пространство "Лахта Центра" было функциональным, комфортным и уютным. Алексей Миллер, Председатель Правления ПАО "Газпром"

Эстакадные съезды были сданы раньше намеченного срока, окончание работ запланировано на ноябрь 2023 года. Подрядчиком выступила компания "АБЗ–Дорстрой". Перед возведением эстакадных съездов были сооружены две прилегающие к комплексу магистральные улицы с четырёхполосным движением. Также у "Лахта Центра" появился перекрёсток с круговым движением и два квартальных проезда. Весной 2023 года вблизи небоскреба открылся пешеходный променад с зоной отдыха.

Зона разгрузки эмоциональная, вышли, погуляли. Объект довольно трудоемким получился: городская черта, стесненные условия работы, объем, масштаб. Александр Варавкин, производитель работ "АБЗ–Дорстрой"

Руководитель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александр Федотов вручил строителям почетные грамоты и благодарности.

В Петербурге начался ремонт Арсенальной и Пироговской набережных. С 6 мая в городе вводят ограничения для транспорта.

Фото и видео: Piter.tv