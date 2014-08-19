Открыто автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино

До 2030 года планируется ввести все этапы.

Во Всеволожском районе открыли автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Уже сейчас первый участок новой трассы разгрузит трафик на въезд и выезд из Мурино на КАД через "бублик" (так развязку называют жители). Следующий этап – до Ручьёвского проспекта – планируется ввести до ноября. Дальше дорога выйдет на Лаврики, Кузьмолово и большой развязкой – на существующее шоссе Санкт-Петербург – Матокса. Её тоже реконструируют до 4-х полос. До 2030 года планируется ввести все этапы.

Сейчас начинается проектирование и строительство подземного пешеходного перехода к метро по бульвару Менделеева. Так как поток людей большой, переход должен быть постоянным и максимально безопасным.

Фото: Telegram/ Александр ДроZденко