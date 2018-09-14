Почти 20 тыс. петербуржцев лишились электроэнергии из-за долгов с начала года

За первые девять месяцев 2025 года подано около 9 тыс. исков и заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму 213,2 млн рублей.

С января по сентябрь 2025 года бытовым абонентам Петербурга были направлены свыше 215 тыс. уведомлений о грядущем прекращении энергоснабжения из-за задолженностей перед Петербургской сбытовой компанией (ПСК) на общую сумму 1,2 млрд рублей. Значительное число клиентов, получивших такие извещения, рассчитались с долгами. В отношении 19,7 тыс. злостных неплательщиков подача электроэнергии была ограничена после исчерпания всех способов мирного разрешения ситуации, информирует пресс-служба АО "Петербургская сбытовая компания".

Параллельно с этим ведется активная судебная работа по возврату долгов. За первые девять месяцев 2025 года подано около 9 тыс. исков и заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму 213,2 млн рублей. Судебные претензии удовлетворяются практически в каждом случае. Игнорирование решения суда приведет к принудительным мерам: списанию задолженности с банковского счёта, запрету выезда за границу, наложению ареста на имущество должника.

Просрочка платежей за электроэнергию чревата не только потерей энергоресурса и судебными тяжбами, но и существенным увеличением конечной суммы платежа. Согласно законодательству, за процедуру отключения и последующего подключения к энергосети собственник обязан выплатить компенсацию в размере 2 950 рублей. При обращении в суд к основному долгу добавляется государственная пошлина: от 4 тыс. рублей за подачу искового заявления и от 2 тыс. рублей за судебный приказ.

Своевременно оплачивая счета за электроэнергию, можно избежать накопления долгов и неприятных процедур по их истребованию. Без комиссии оплатить электроэнергию можно через Личный кабинет клиента или мобильное приложение "ЕИРЦ СПб/ПСК".

Фото: Pxhere