"Россети Ленэнерго" установили почти 700 птицезащитных устройств в Петербурге и Ленобласти

Специалистами компании "Россети Ленэнерго" с начала 2025 года на линиях электропередачи в Петербурге и Ленобласти установлены 695 защитных приспособлений для предотвращения урона, вызванного жизнедеятельностью птиц. Об том информирует "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу организации.

Применение птицеотталкивающих устройств снижает вероятность технологических сбоев на электрооборудовании, возникающих вследствие обустройства птицами гнёзд, и уменьшает риск травмирования животных.

Дополнительно энергетики осуществляют монтаж самонесущего изолированного провода (СИП) на воздушных линиях напряжением 6-10 кВ. Покрытие проводов специальной полимерной изоляцией предотвращает контакт птиц с электрическим током и гарантирует надёжность энергоснабжения даже в сложных погодных условиях.

Деятельность птиц в непосредственной близости от энергосистем создаёт серьёзные проблемы для энергетической инфраструктуры. Часто птицы устраивают гнёзда на конструкциях опор ЛЭП и открытых распределительных устройствах подстанций. Используемые для строительства гнезд фрагменты проволоки, попадая на оголённые элементы оборудования, способны вызвать инциденты. Чтобы минимизировать подобные риски, специалисты регулярно проводят внеплановые обследования ЛЭП, поясняют в "Россети Ленэнерго".

