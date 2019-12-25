Полицейские отыскали в лесу Тихвинского района потерявшегося 7-летнего мальчика

Отец ребёнка пояснил, что он отправился с сыном гулять в лес и в какой-то момент потерял его из виду.

Сотрудники полиции в Ленинградской области отыскали в лесу потерявшегося 7-летнего мальчика. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Вечером 27 августа в полицию поступило сообщение о том, что около деревни Устье Тихвинского района потерялся 7-летний мальчик. Отец ребёнка пояснил, что он отправился с сыном гулять в лес и в какой-то момент потерял его из виду.

Через 3 часа сотрудники полиции обнаружили заблудившегося мальчика в 2 километрах от места пропажи. Ребёнок был напуган и прятался под кустом. Стражи правопорядка вывели его из леса и передали подоспевшим медикам для осмотра. К счастью, с ним всё было в порядке, и он вместе с отцом отправился домой.

Фото: unsplash