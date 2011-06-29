Треть парковочных мест в центре Петербурга освободилась после введения новых тарифов

С момента внедрения изменений прошло чуть более двух недель.

Директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что введение обновленной тарифной сетки в четырёх исторически ценных районах города привело к сокращению количества транспортных средств, припаркованных в Центральном районе, на 30%.

Курдяев отметил, что с момента внедрения изменений прошло чуть более двух недель, и уже наблюдается позитивная тенденция: автовладельцы заметно реже оставляют автомобили в центральной части города.

Помимо сокращения общего числа парковочных мест, директор также обратил внимание на эффект распределения машин между популярными и менее востребованными зонами. Теперь, как заметил Курдяев, свободнее стало находить свободные парковочные места в местах, где ранее возникали трудности с поиском свободных мест.

Новая система оплаты парковки, введённая с 15 октября, охватывает районы Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Центральный. Эти территории были разделены на четыре отдельные зоны в зависимости от уровня загрузки. Цена за час парковки легковых авто варьируется в диапазоне от 100 до 360 рублей, исходя из принадлежности к конкретной зоне. В Смольном ранее рассчитывали, что дифференцированная тарификация приведет к снижению интенсивности автомобильного трафика в центре города.

Фото: Piter.TV