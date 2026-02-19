Жилой квартал Приморского района получил освещение

Было установлено 246 опор с 326 современными светильниками нового поколения.

Жилой квартал в Приморском районе Петербурга, который ограничен Камышовой, Планерной, Стародеревенской улицами и Богатырским проспектом, получил наружное освещение. Было установлено 246 опор с 326 современными светильниками нового поколения, рассказали 19 февраля в городском комитете по энергетике.

Всю систему передали в управление ГБУ "Ленсвет" для регулярного обслуживания. В жилом массиве, где расположен 21 дом, проживают свыше 12 тыс. человек. Уровень их комфорта и безопасность в темное время суток значительно выросли.

В 2026 году на территории района установят освещение еще в двух кварталах. Кроме того, реконструкция ожидается на Сердобольской улице, в саду между Коломяжским проспектом и Сестрорецкой железной дорогой.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга