ГК "КОРТРОС" получит в Сбере кредит на строительство западной части Октябрьского острова в Калининграде

Сумма кредита составит более 26,8 млрд рублей.

Сбербанк предоставит группе компаний "КОРТРОС" кредит на разработку проектной документации и дальнейшее строительство масштабного проекта на Октябрьском острове Калининграда.

На территории 7 га планируется возвести жилой квартал с разноформатным предложением премиум- и комфорт-классов на более чем 100 тысяч кв. метров, два гостиничных комплекса на 17 тысяч кв. метров и объекты коммерческой и торговой инфраструктуры на 10 тысяч кв. метров. Сумма кредита составит более 26,8 млрд рублей. ГК "КОРТРОС" планирует завершить реализацию проекта в 2031 году.

Строительство в Калининградской области активно развивается, и мы рады поддерживать новые масштабные проекты. Сбер сотрудничает с группой компаний "КОРТРОС" более 7 лет, предоставляя им проектное финансирование через механизм эскроу. Это даёт возможность участникам долевого строительства чувствовать себя защищёнными финансово, а также позволяет строительной компании продолжать свои проекты и увеличивать количество строящихся объектов жилой недвижимости в разных регионах страны. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

У локации на Октябрьском острове Калининграда огромный потенциал для развития девелоперской сферы. Именно поэтому для создания архитектурной концепции такого значимого для города жилого микрорайона мы планируем привлечь лучшие мировые архитектурные бюро, чтобы представить проект с улучшенными продуктовыми характеристиками, которые будут актуальны для потребителя на протяжении многих лет. Во всех объектах будут применяться собственные технологические ноу-хау компании (фотоэлектрические фасады, "Умный дом" и системы искусственного интеллекта), которые обеспечат резидентов всеми опциями комфортной жизни. Станислав Киселев, генеральный директор ГК "КОРТРОС"

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