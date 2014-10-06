Жителя Кронштадта оштрафовали на 10 тыс. рублей за оскорбление супругов

Прокуратура Петербурга провела проверку по обращению об оскорблении. В декабре прошлого года житель дома по Коммунистической улице в Кронштадте, ведущий асоциальный образ жизни, во время конфликта оскорбил соседей. Супружеская пара сделала ему замечание за нарушение правил проживания. В ответ мужчина начал выкрикивать на весь подъезд бранные и оскорбительные высказывания.

Как рассказали в надзорном ведомстве 24 марта, нарушитель принес извинения, но потерпевшие не приняли их. Суд привлек злоумышленника к ответственности по ст. 5.61 КоАП РФ и назначил штраф в общем размере 10 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: бывший глава Кировского района Юрий Фауст оштрафован на 50 тыс. рублей. Он опубликовал во "ВКонтакте" от имени депутатов и сенатора ложные сведения о совершении мошеннических преступлений и даче взятки.

