Жителя Кронштадта оштрафовали на 10 тыс. рублей за оскорбление супругов
Сегодня, 15:44
Жителя Кронштадта оштрафовали на 10 тыс. рублей за оскорбление супругов

Суд привлек злоумышленника к ответственности по ст. 5.61 КоАП РФ.

Прокуратура Петербурга провела проверку по обращению об оскорблении. В декабре прошлого года житель дома по Коммунистической улице в Кронштадте, ведущий асоциальный образ жизни, во время конфликта оскорбил соседей. Супружеская пара сделала ему замечание за нарушение правил проживания. В ответ мужчина начал выкрикивать на весь подъезд бранные и оскорбительные высказывания. 

Как рассказали в надзорном ведомстве 24 марта, нарушитель принес извинения, но потерпевшие не приняли их. Суд привлек злоумышленника к ответственности по ст. 5.61 КоАП РФ и назначил штраф в общем размере 10 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: бывший глава Кировского района Юрий Фауст оштрафован на 50 тыс. рублей. Он опубликовал во "ВКонтакте" от имени депутатов и сенатора ложные сведения о совершении мошеннических преступлений и даче взятки. 

