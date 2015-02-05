Жителя Ломоносова ожидает суд после оскорбления полицейских

Мужчина находился в состоянии опьянения.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Ломоносова. Ему вменяют ст. 319 УК РФ.

По информации надзорного ведомства, в июне нетрезвый обвиняемый, находясь на балконе в квартире дома по улице Скуридина, нарушал покой соседей, слушая громко музыку через стереосистему. Также мужчина ругался, в том числе – в адрес прохожих. Жильцы вызвали полицию. В ответ на законные требования прекратить противоправное поведение злоумышленник оскорбил стражей порядка.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга