Сегодня, 14:28
Жителя Ломоносова ожидает суд после оскорбления полицейских

Мужчина находился в состоянии опьянения.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Ломоносова. Ему вменяют ст. 319 УК РФ. 

По информации надзорного ведомства, в июне нетрезвый обвиняемый, находясь на балконе в квартире дома по улице Скуридина, нарушал покой соседей, слушая громко музыку через стереосистему. Также мужчина ругался, в том числе – в адрес прохожих. Жильцы вызвали полицию. В ответ на законные требования прекратить противоправное поведение злоумышленник оскорбил стражей порядка. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: петербурженка ответит перед судом за оскорбительные посты. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

