Эксперты прокомментировали участие России в ПАСЕ в онлайн-формате

Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы стартовала в понедельник, 27 сентября.

На прошлой неделе стало известно о том, что российская делегация не будет присутствовать на осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Причина — высокая заболеваемость COVID-19 в России. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали решение Франции.

Несмотря на то, что члены делегации привиты "Спутником V", принять участие придется онлайн, так как вакцина не сертифицирована в ЕС.

Эксперты считают, что решение Франции сомнительно, так как "Спутник V" уже показал свою эффективность, а туристы из России и так приезжают во Францию через Венгрию, где препарат разрешен. Кроме того, в Сан-Марино тоже вакцинируются "Спутником V", и сертификаты о прохождении вакцинации в ЕС признали. Таким образом, в этом можно уследить дискриминации. Есть вероятность, что дело вовсе не в вакцине, отметили эксперты.

Сессия пройдет с 27 по 30 сентября. Основной темой станет изменение климата.

Фото: Twitter / PACE