В Красногвардейском районе Петербурга выпала половина месячной нормы осадков

В некоторых районах Петербурга прошли кратковременные ливни. Водоканал рассказал о максимальных количествах осадках в Северной столице.

Максимальное количество осадков зафиксировано:

– в Красногвардейском районе — 39,71 мм (половина месячной нормы), с максимальной интенсивностью 15,52 мм за 20 минут;

– в Выборгском районе — 31,24 мм, с максимальной интенсивностью 14,89 мм за 20 минут.

Специалисты отметили, что при выпадении нормативного количества осадков канализация принимает всю воду в полном объеме. Однако, если вода не уходит довольно продолжительное время, сообщить информацию о скоплениях воды можно по телефонам: 004 и 576-14-83.

Ранее стало известно, что лжесотрудники Водоканала сбрасывали отходы в канализацию в Усть-Славянке.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)