В Ропше правоохранители нашли большой оружейный склад

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В садоводстве "Гипробум" Ломоносовского района Ленобласти сотрудники полиции нашли подпольный оружейный склад. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что в Адмиралтейском районе Петербурга трое молодых людей пытались продать пистолет горожанину, но "бизнесменов" задержали сотрудники МВД. В ходе расследования выяснилось, что оружие хранилось на складе в Ропшинском сельском поселении. Организатором дела стал 56-летний местный житель.

На оружейном складе нашли пистолеты-пулеметы ППД, пистолеты-пулеметы ППШ, пулемет Дегтярева, винтовки Мосина, револьверы, пистолеты разных марок, патроны и карабины. Оружие отправили на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Купчино двое пьяных мужчин открыли стрельбу по окнам жилого дома.

Фото: pixabay