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В Ропше правоохранители нашли большой оружейный склад
Сегодня, 10:23
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В Ропше правоохранители нашли большой оружейный склад

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В садоводстве "Гипробум" Ломоносовского района Ленобласти сотрудники полиции нашли подпольный оружейный склад. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что в Адмиралтейском районе Петербурга трое молодых людей пытались продать пистолет горожанину, но "бизнесменов" задержали сотрудники МВД. В ходе расследования выяснилось, что оружие хранилось на складе в Ропшинском сельском поселении. Организатором дела стал 56-летний местный житель. 

На оружейном складе нашли пистолеты-пулеметы ППД, пистолеты-пулеметы ППШ, пулемет Дегтярева, винтовки Мосина, револьверы, пистолеты разных марок, патроны и карабины. Оружие отправили на экспертизу. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Купчино двое пьяных мужчин открыли стрельбу по окнам жилого дома. 

Фото: pixabay

Теги: нелегальное оружие, подпольный оружейный склад, ропшинское сельское поселение, снт гипробум
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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