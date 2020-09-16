Видео: в Купчино двое пьяных мужчин открыли стрельбу по окнам жилого дома

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Во Фрунзенском районе возле дома №7/1 на улице Ярослава Гашека двое мужчин открыли стрельбу по окнам жилого дома из пневматического пистолета. Об этом инциденте Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

В ночь на 13 июля в полицию поступило сообщение о стрельбе в Купчино. На месте сотрудники правоохранительных органов задержали двух пьяных мужчин, 30 и 37 лет, которые разбили окно на первом этаже в доме №7/1.

Так, 37-летнего мужчину допросили и отпустили как свидетеля, второго товарища (ранее судимый за грабеж) отправили в изолятор временного содержания. Сам пистолет был изъят.

Ранее мы писали, что подростки попали в полицию после стрельбы на Лиговском.

Видео: Piter.tv