Опубликовано оперативное видео задержания членов преступной группировки "Шараповские"

Задержанные обвиняются в совершении ряда убийств и других особо тяжких преступлений.

В Москве и в Дагестане сотрудники ФСБ задержали членов преступной группировки "Шараповские".

СУ СК РФ сообщает, что следователями совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России в Москве и Дагестане задержаны 4 члена преступной группировки "Шараповские", которая орудовала в период с 2007 по 2015 года. Задержанные подозреваются в убийствах предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищении людей, а также в других тяжких преступлениях.

При обысках был обнаружен схрон оружия. Изъяты гранаты и другие боеприпасы. Взрывоопасные предметы впоследствии обезврежены и уничтожены.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершению преступлений. СУ СК РФ

Сейчас следком опубликовал видео задержания членов банды, обнаружения схрона боеприпасов и уничтожение их.

Видео: СУ СК РФ(ФСБ РФ)