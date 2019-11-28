Опубликовано оперативное видео задержания членов преступной группировки "Шараповские"

В Москве и в Дагестане сотрудники ФСБ задержали членов преступной группировки "Шараповские".
СУ СК РФ сообщает, что следователями совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России в Москве и Дагестане задержаны 4 члена преступной группировки "Шараповские", которая орудовала в период с 2007 по 2015 года. Задержанные подозреваются в убийствах предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищении людей, а также в других тяжких преступлениях.
При обысках был обнаружен схрон оружия. Изъяты гранаты и другие боеприпасы. Взрывоопасные предметы впоследствии обезврежены и уничтожены.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершению преступлений.
СУ СК РФ
Сейчас следком опубликовал видео задержания членов банды, обнаружения схрона боеприпасов и уничтожение их.
Видео: СУ СК РФ(ФСБ РФ)
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