В строительстве не хватает специалистов: Минстрой изучает, как привлечь молодежь в профессию

Министерство строительства и ЖКХ России запустило масштабное исследование, которое должно показать, почему молодые люди выбирают или, наоборот, избегают профессию строителя. В проекте участвуют студенты, преподаватели, представители строительных компаний и власти.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", по итогам первых этапов уже удалось выявить ключевые барьеры: от недостатка информации о перспективах карьеры до нехватки современных практик в учебных программах. Именно на основе этих данных разрабатываются меры поддержки молодых специалистов.

Сейчас в анкетах появились новые вопросы — о взаимодействии вузов и предприятий, о повышении квалификации действующих сотрудников и роли автоматизации. Эксперты уверены, что такие шаги помогут сделать профессию более привлекательной и востребованной.

Строительная отрасль сегодня растет, в городах реализуются масштабные проекты, и именно поэтому подготовка кадров становится одним из ключевых факторов для будущего развития.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")

