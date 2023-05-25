  1. Главная
В строительстве не хватает специалистов: Минстрой изучает, как привлечь молодежь в профессию
Сегодня, 15:28
Сейчас в анкетах появились новые вопросы — о взаимодействии вузов и предприятий, о повышении квалификации действующих сотрудников и роли автоматизации.

Министерство строительства и ЖКХ России запустило масштабное исследование, которое должно показать, почему молодые люди выбирают или, наоборот, избегают профессию строителя. В проекте участвуют студенты, преподаватели, представители строительных компаний и власти.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", по итогам первых этапов уже удалось выявить ключевые барьеры: от недостатка информации о перспективах карьеры до нехватки современных практик в учебных программах. Именно на основе этих данных разрабатываются меры поддержки молодых специалистов.

Сейчас в анкетах появились новые вопросы — о взаимодействии вузов и предприятий, о повышении квалификации действующих сотрудников и роли автоматизации. Эксперты уверены, что такие шаги помогут сделать профессию более привлекательной и востребованной.

Строительная отрасль сегодня растет, в городах реализуются масштабные проекты, и именно поэтому подготовка кадров становится одним из ключевых факторов для будущего развития.

