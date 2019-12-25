Жители Северо-Запада стали чаще "улыбаться" при совершении покупок

Этот инновационный метод оплаты позволяет совершать покупки без использования банковской карты, наличных денег и мобильного телефона.

С января 2024 года сервис "Оплата улыбкой" активно внедряется в повседневную жизнь Северо-Западного федерального округа – им уже воспользовались свыше 2,1 млн раз. Этот инновационный метод оплаты позволяет совершать покупки без использования банковской карты, наличных денег и мобильного телефона. Достаточно лишь выбрать соответствующий пункт на терминале и посмотреть в камеру.

Как отмечают пользователи, успевшие оценить сервис, он выручает в ситуациях, когда руки заняты корзинами с покупками – отпадет потребность оперативно искать свою карту или смартфон. И согласно аналитике Сбера, чаще всего жители СЗФО "улыбаются" именно при оплате на кассе в супермаркетах – более 1 млн раз с начала 2024 года. На втором месте по распространенности – оплата в ресторанах и кафе – более 500 тысяч раз. После них следуют аптеки (более 100 тыс. раз), спортивные товары (более 70 тыс. раз), одежда и обувь (более 60 тыс. раз).

Все больше торговых сетей переходят на "приветливые терминалы" с поддержкой биометрии. Например, с ноября 2024 года расплатиться "улыбкой" можно во всех магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо". Для запуска услуги было установлено 3380 современных терминалов по всей стране.

Мы стремимся создать максимально комфортный для клиента процесс оплаты, который бы совмещал простоту, скорость и безопасность. "Оплата улыбкой" полностью соответствует этим критериям. Помимо удобства сервис гарантирует высокую степень защиты персональных данных. Ваше лицо невозможно подделать, а алгоритмы сервиса не позволят совершить оплату по фотографии, изображению на смартфоне или с помощью маски. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Система сканирует уникальные особенности лица клиента и подтверждает транзакцию только тогда, когда удостоверится, что перед камерой находится именно владелец счета. Личные данные при этом сохраняются не в виде фотографии, а в форме зашифрованного цифрового кода, который привязан к платежному счету.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно включить функцию распознавания лиц в приложении "СберБанк Онлайн", выбрать нужную карту и установить защитный код. Также можно активировать услугу через виртуального помощника в приложении, достаточно сказать "Оплата улыбкой" и следовать дальнейшим указаниям. Кроме того, настройку сервиса можно произвести в любом офисе Сбера.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Stable Diffusion)