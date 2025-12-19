С начала года более 230 тыс. петербуржцев оплатили проезд виртуальным "Подорожником"

Пополнили карту свыше 67 тыс. раз на общую сумму 15 млн рублей.

В период новогодних праздников в Петербурге по единому билету в мобильном приложении "Подорожника" было совершено более 230 тыс. поездок. Пополнили карту свыше 67 тыс. раз на общую сумму 15 млн рублей, рассказали в городском комитете по транспорту.

Сегодня число пользователей виртуального проездного билета составляет порядка 528 тыс. человек.

Новогодние показатели еще раз доказали, что цифровые сервисы становятся неотъемлемой частью городской транспортной системы. Развитие удобных, быстрых и современных решений остается одним из приоритетов транспортной отрасли города. Виталий Войнов, директор ГКУ "Организатор перевозок"

Ранее на Piter.TV: в новогоднюю ночь на территории Петербурга и Ленобласти задержаны 15 нетрезвых водителей.

Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"