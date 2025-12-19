В новогоднюю ночь на территории Петербурга Ленобласти задержаны 15 нетрезвых водителей

Водителям напомнили, что вождение транспортного средства в нетрезвом виде категорически запрещено законом.

В новогоднюю ночь сотрудники ГИБДД Петербурга и Ленинградской области выполняли обязанности в особом усиленном режиме. О результатах сообщила пресс-служба ведомства.

На дорогах Ленобласти патрульные обнаружили пятерых водителей, решившихся управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, тем самым поставив под угрозу безопасность других участников движения. В Северной столице ситуация оказалась хуже: семь водителей оказались за рулем в пьяном виде, представляя риск для остальных автовладельцев и пешеходов. Среди них трое проявили особый пренебрежительный подход к закону: один гражданин отказался пройти медицинское обследование, а двое других ранее уже попадались на управлении транспортом в нетрезвом состоянии.

В ходе проведённых мероприятий полицейскими были отстранены от вождения 15 человек, пребывающих в состоянии опьянения, предотвращены потенциально трагические инциденты и сохранены человеческие жизни.

Водителям напомнили, что вождение транспортного средства в нетрезвом виде категорически запрещено законом. Повторное нарушение чревато не только административным наказанием, но и уголовной ответственностью.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Петербурга и Ленобласти