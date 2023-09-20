На станциях метро "Гостиный двор" и "Площадь Восстания" начали тестировать оплату по биометрии

Сервис сейчас тестируется фокус-группой.

ВТБ и Петербургский метрополитен начали тестирование оплаты проезда по биометрии на станциях "Гостиный двор" и "Площадь Восстания". Достаточно будет просто посмотреть в камеру на турникете. Сервис сейчас тестируется фокус-группой из сотрудников банка и метро, в дальнейшем планируется тестирование с участием пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Чтобы подключить сервис, достаточно подтвердить банку согласие на обработку биометрических данных и привязать банковскую карту для оплаты этим способом через специально разработанный портал.

Как рассказали в пресс-службе банка, система распознавания лица VisionLabs преобразует изображения в зашифрованные биометрические дескрипторы, из которых невозможно получить исходную фотографию пассажира. Поэтому данная технология является безопасной. Данная технология также проверяет, что перед камерой живой человек. Это защищает от попыток подлога с распечатанными масками, изображениями или видео с экрана телефона.

Фото: Piter.tv